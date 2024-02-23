تعرف على قائمة الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة فى مهرجان الإسماعيلية

تنطلق الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والذي ينظمه المركز القومي للسينما وذلك في يوم الأربعاء المقبل بمدينة الإسماعيلية ويستمر حتى يوم 5 مارس المقبل.

ويشارك في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي 12 فيلما تسجيليا ضمن المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية الطويلة، وترصد “الدستور” في السطور التالية تفاصيل الأفلام:

فيلم حياة ذهبية

وتدور قصته في بوركينا فاسو، في موقع تنقيب عن الذهب في بانتارا، على عمق يزيد عن 100 متر في مناجم حفرية لاستخراج الذهب ينزل راسماني البالغ من العمر 16 عاما، حالة من القلق من الحوادث المتوقعة مع هذا يواصل راسماني طريقه بين البالغين الشرسين على أمل أن يتحرر يوما ما.

فيلم كازابلانكا

تدور قصته حول فؤاد مغربي متخفي يعيش في إيطاليا لسنوات، يلتقي بدانييلا مدمنة مخدرات سابقة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، يبشر اللقاء بالحب، يسعيان لمساعدة بعضهما البعض على الاستشفاء والمضي قدما، لكن شعور فؤاد بعدم الانتماء يدفعه إلى حافة الهاوية هل يبقى مع دانييلا أم يعود إلى الدار البيضاء حتى إن كان ذلك يعني عدم العودة مجددًا؟.

فيلم الإله امرأة

تدور قصته في عام ١٩٧٥ اتجه المخرج الفرنسي الحاصل على الأوسكار بيير دومينيك جايسو إلى بنما لتصوير فيلم عن مجتمع "الكونا" في بنما حيث النساء مقدسات، جايسو وزوجته وابنتهم الصغيرة "أكيكو" عاشوا لسنوات مع "الكونا" لصنع الفيلم، في النهاية تمت المهمة بعد الحصول على منح تمويل ولكن البنك صادر ما تم تصويره. خلال خمسين عاما تتناول نساء الكونا الحديث عن ذلك الفيلم الذي تحول إلى أسطورة جيل بعد جيل وتنتظرن أن ترى أنفسهن على شريط السينما، في أحد الأيام تظهر نسخة مخفية من الفيلم في باريس.

فيلم الحياة حلوة

تدور أحداث الفيلم حول محاولة العيش والتغلب على جمود السياسات والبيروقراطية الدولية وذلك من قبل مخرج الفيلم الذي يطوع كافة إبداعه للتواصل مع العالم والمضي قدما.

فيلم مالكورريدس

تدور قصته حول نساء أمهات ولكن سجناء يقضون أحكامًا طويلة في إصلاحية في تشيلي. يكبر أطفالهم بعيدًا عنهم، لكنهم يظلون في قلوبهم. في السجن، يجدون المودة في الشركاء الآخرين الذين يشاركونهم وضعهم. ويصبح الدعم المتبادل بين هؤلاء النساء شكلاً من أشكال المقاومة والتمكين.

فيلم بدون إجازات شتوية

تدور قصته في أعالي جبال الهيمالايا النيبالية تعيش كل من راتيما وكاليما، سيدتان في العقد السادس من العمر تعملان بجد لحماية قريتهما خلال فصل قاسي لا يرحم، تكتشف كل منهما تدريجيا حاجة كل واحدة للأخرى للبقاء على قيد الحياة في ظل ذلك المناخ القاسي.

فيلم سمر - قبل آخر صورة

تدور قصته بين القاهرة ودبي، تحاول سمر إعادة بناء حياتها بعد تعرضها لحادث حرق بمادة كيميائية من قبل شريكها السابق، يوثق الفيلم 5 سنوات من رحلة سمر للتعافي النفسي والجسدي من خلال مساعدتها لامرأة أخرى تعرضت لهجوم مماثل.

فيلم تحت التشييد

تدور قصته حول ماركوس الذي يعود إلى بيت طفولته لمواجهة والده الذي لا يتعرف عليه، يتشارك الابن والأب في بناء بوابة حديدة أمام منزل غير مكتمل البناء بينما يبحثان عن سبيل للتواصل المفقود بينهما.

فيلم تحت سماء دمشق

يركز الفيلم على مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سرا في دمشق التي أنهكتها الحرب وذلك تجهيزا لإعداد مسرحية، هذا المشروع الذي يمثل خطورة في ظل العنف الذي تتعرض له النساء في تلك البلاد.

فيلم قصة صامتة

تدور قصته حول مخرج سينمائي يبحث عن صديق طفولته الذي اعتدى عليه عندما كانا طفلين. يوافق بتردد على اللقاء ويعودان معًا إلى الماضي المكبوت في قصة شجاعة وغير عادية للغاية تكسر أحد المحرمات الرهيبة.

فيلم بعد الجسر

تدور قصته في توقيت عقب هجوم جسر لندن 2017 فاليريا كولينا أم مصدومة يجب عليها أن تتعامل مع فقد ابنها الذي كان جهاديا قتل أثناء الهجوم، وسط كل هذه التراجيديا تناضل الأم لإيجاد السلام.

فيلم الابتلاء

تدور أحداثه في بانجي عاصمة إفريقيا الوسطى يعيش زوجان يعملان في خدمة الكنسية يحملان سرا خطيرا، حيث يعانيان من مرض نقص المناعة (الإيدز) يتعامل الزوجان مع المرض كعقاب إلهي، كيف يتعين على الزوج متابعة حياته مع توليه منصب مساعد قس في الكنيسة، هل يستحق قيادة كنيسة المسيح؟ .