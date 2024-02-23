دراما رمضان 2024.. "WATCH IT" تطرح 14 بوسترًا منفردًا لأبطال "سر إلهي"

طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية، 14 بوسترًا منفردًا جديدًا لأبطال مسلسل "سر إلهي" الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه عبر المنصة وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وتضمنت البوسترات الدعائية لمسلسل "سر إلهي"، ظهور عدد كبير من أبطال العمل وعلى رأسهم كل من الفنانة روجينا، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد مجدي، والفنانة مي سليم، والفنان محمود حجازي، وغيرهم.

قصة مسلسل "سر إلهي"

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" حول شخصية "نصرة" التي تُجسِّدها الفنانة روجينا، وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها 3 أخوة يؤدي أدوارهم كل من: نهى عابدين، رنا رئيس، ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض "نصرة" للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتتوالى أحداث مسلسل "سر إلهي" ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل، وتخرج بعد سنوات وتحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم، روجينا، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحسيني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي