الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد الإقبال الكبير على التذاكر.. تنظيم حفل ثانٍ لتامر عاشور بالكويت

تامر عاشور
تامر عاشور

يوجد إقبال كبير على تذاكر حفل  النجم تامر عاشور بالكويت يوم 1 مارس المقبل من قبل الجمهور الكويتي والعربي والمقرر إقامته في حديقة الشهيد ضمن الحفلات الضخمة التي تنظم في الكويت خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.

وبسبب الإقبال الشديد قرر القائمون على الحفل تنظيم حفل آخر في اليوم التالي، حيث تقرر تنظيم حفل آخر لتامر عاشور يوم 2 مارس في المكان نفسه أيضًا ليصبح الفنان الأول الذي يُنظم له حفلان في الكويت بهذه الطريقة.

يأتي هذا بعد تصدر أغنية "هيجيلي موجوع" ترند يوتيوب ميوزك في مصر والعالم العربي لمدة شهر بالإضافة إلى تحقيقها أكثر من 43 مليون مشاهدة في شهر.

وتعد أغنية "هيجيلي موجوع" أول أعمال تامر عاشور في 2024، وهي من كلمات عليم، وتأليف عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

النجم تامر عاشور تامر عاشور الكويت هيجيلي موجوع أغنية هيجيلي موجوع يوتيوب

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