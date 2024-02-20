الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح فيلم "BOB MARLEY: ONE LOVE" فى دور العرض المصرية.. 21 فبراير

فيلم BOB MARLEY:
فيلم BOB MARLEY: ONE LOVE

احتفالاً بتراثه الموسيقي الشهير، تُعرض السيرة الذاتية للنجم الجامايكي بوب مارلي في دور العرض المصرية، من خلال فيلم "BOB MARLEY: ONE LOVE" للمخرج رينالدو ماركوس جرين، غدًا الأربعاء 21 فبراير.

فيلم "BOB MARLEY: ONE LOVE" يغوص بعمق في حياة بوب مارلي الاستثنائية، من بداياته المتواضعة إلى صعوده كأيقونة موسيقية عالمية، وتفانيه في نشر رسائل الحب والوحدة والعدالة الاجتماعية من خلال موسيقاه الثورية.

أُنتج الفيلم بالتعاون مع عائلة الموسيقي الأسطوري، ويقوم كينغسلي بن أدير بدور بوب مارلي، وشانا لينش في دور زوجته ريتا، ويجسد الفيلم بشكل جميل لحظات محورية في حياة مارلي، من نجاته من محاولة اغتيال مروعة إلى فترة قضاها خارج جامايكا.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جيمس نورتون، توسين كول، أومي مايرز، أنتوني ويلش، نيا آشي، آستون باريت جونيور، وتأليف تيرينس وينتر، بالتعاون مع فرانك فلورز، زاك بايلن، ورينالدو ماركوس جرين، وإنتاج مشترك بين روبرت تايتيل، ديدي جاردنر، جيريمي كلاينر، وزيغي مارلي من نقابة المنتجين الأمريكيين (PGA)، بالإضافة إلى ريتا مارلي وسيديلا مارلي.

ويضم طاقم المنتجين المنفذين للفيلم، أيضاً، براد بيت، ريتشارد هيويت، أورلي مارلي، ومات سولودكي، ومن المقرر طرح الفيلم غدًا الأربعاء.

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