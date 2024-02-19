دراما رمضان 2024| "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لأبطال "لحظة غضب"

طرحت منصة WATCH IT الرقمية، البوستر الرسمي لأبطال مسلسل “لحظة غضب” بطولة النجمة صبا مبارك والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر المنصة.

وظهر على البوستر الرسمي لمسلسل “لحظة غضب” كل من النجمة صبا مبارك، والنجم محمد شاهين، والفنان علي قاسم، والفنانة ناردين فرج، ويعتبر المسلسل أحد أعمال منصة WATCH IT الرقمية الأصلية.

“لحظة غضب” من مسلسلات الـ15 حلقة ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

ويواصل أبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.