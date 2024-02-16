"ميبقاش أكل عيشكم كلام".. طرح الإعلان التشويقى لـ"حق عرب" (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان التشويقي لمسلسل "حق عرب" الذي يخوض بطولته النجم أحمد العوضي، ويُشارك به في سباق دراما رمضان 2024.

وظهر "العوضي" خلال برومو "حق عرب" في عدد من مشاهد الأكشن والإثارة بشخصية "عربي السويركي".

ويقدم "العوضى" دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

قصة مسلسل “حق عرب”

"حق عرب".. تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبد ربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال “حق عرب”

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.