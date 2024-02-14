جودر.. عودة قوية للدراما الأسطورية والفانتازيا الفريدة

يعود النجم ياسر جلال بشكل جديد ومختلف من خلال مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة»، والذى ظهر من الوهلة الأولى للبرومو الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أننا بمثابة انتظار عمل درامى ضخم سينافس بقوة ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

المسلسل الجديد فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان ٢٠٢٤، وتدور الأحداث حول جودر المصرى الذى تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، وفى مسلسله يجيب عن سؤال «يا ترى هينجح إنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هى اللى هتنجح؟».

واعتاد ياسر جلال أن يقدم لجمهوره كل عام لونًا جديدًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة التى قدمها للجمهور، فيظهر لجمهوره هذا العام خلال أحداث مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» بشخصيتين مختلفتين، الأولى وهى شخصية شهريار، والثانية وهى شخصية جودر.

ويعتبر مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» عودة قوية للأعمال الأسطورية فى الدراما المصرية، ويقدم العمل حكايات ألف ليلة وليلة بشكل جديد ومختلف عن الذى قُدم منذ سنوات عديدة عبر التليفزيون المصرى، سواء على مستوى الحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف أنور عبدالمغيث أو على مستوى الصورة والإخراج.

وكشف لنا برومو مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» عن لوحة فنية رائعة يقدمها لنا مخرج العمل إسلام خيرى، وظهر ذلك من خلال مشهد القصر الذى يعيش فيه «جودر» الذى يجسده ياسر جلال، بالإضافة إلى مواقع التصوير التى اختارها «خيرى» بعناية شديدة لتتماشى مع أحداث العمل الأسطورى، حيث استعان بفريق جرافيك عالمى لتنفيذ بعض مشاهد العمل، والذى يعتمد فى أحداثه على مشاهد تاريخية ترصد حكايات ألف ليلة وليلة.

واستطاع المخرج إسلام خيرى ومسئولو تصميم الملابس أن يختاروا ملابس الشخصيات بعناية شديدة لتتماشى مع الحقبة الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، كما كشف لنا البرومو عن تصوير أحداث المسلسل فى أكثر من موقع تصوير فى مناطق متفرقة فى جمهورية مصر العربية أبرزها إحدى الجزر، والتى مكث فيها «جودر» ١٠ سنوات من عمره حسبما رصد لنا البرومو التشويقى للعمل.

ويعد مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» واحدًا من أضخم الأعمال إنتاجيًا فى موسم دراما ٢٠٢٤، واستطاع ياسر جلال أن يحجز مقعدًا مهمًا فى الماراثون الرمضانى المقبل، خاصة بعد الإشادات الكبيرة التى حظى بها برومو المسلسل فور الكشف عنه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تقدم خلال موسم رمضان هذا العام وجبة فنية دسمة لكبار نجوم الفن. ويواصل صنّاع وأبطال مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» تصوير مشاهد وأحداث العمل والذى أوشك المخرج إسلام خيرى على الانتهاء من تصويره الفترة القليلة المقبلة، بعد أن صور عددًا كبيرًا من المشاهد الخارجية الفترة الماضية، بالإضافة إلى تصويره عددًا من المشاهد بشارع المعز بالقاهرة وستوديو النحاس بالجيزة، بجانب الديكور الأساسى للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى.

مسلسل «جودر» يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجى، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوى، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجى، أحمد فتحى، أيتن عامر، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدى بدر، هنادى مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم ١٥ حلقة.