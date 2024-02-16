الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. طرح بوستر جديد لمسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

كريم عبد العزيز فى
كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين

كشفت شركة "سينرجي" عن بوستر دعائي جديد لمسلسل "الحشاشين"، الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر على البوستر الجديد لمسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز بملابس شخصيته التي يجسدها خلال أحداث المسلسل وهي شخصية "حسن الصباح" زعيم الحشاشين، والذي انضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه، ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق، وينجو منها الصباح لتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" أو "الحشيشية"، وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

 

صناع وأبطال مسلسل "الحشاشين"

ويشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.

وانتهى أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين" من تصوير ما يقرب من 80% ومن المقرر أن يكون المسلسل جاهزًا بالكامل للعرض مع حلول الشهر الكريم.

ومن المقرر أن ينتهي المخرج بيتر ميمى من مونتاج الحلقات مبكرًا، وبذلك سيكون المسلسل الأضخم هذا الموسم من أوائل المسلسلات، التى ينتهى طاقمها من التصوير بعيدًا عن ضغط الوقت، وهو ما يأتي بمثابة المؤشر عن الاتقان والحرفية، الذي وصل له طاقم العمل الذي استمر على مدى عامين بهدف تقديم العمل فى أفضل صورة.

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