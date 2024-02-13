برقعة عين سوداء.. وليد فواز بـ"لوك جديد" ومختلف على بوستر "حق عرب"

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي ويشارك فيه الفنان وليد فواز والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر الفنان وليد فواز المشارك ضمن أبطال مسلسل "حق عرب" على بوستر منفرد بلوك جديد ومختلف وهو يرتدي رقعة عين سوداء على غرار القراصنة ويقدم وليد فواز خلال الأحداث دور شخص يسير بطرق ملتوية ويقوم بأفعال غير شرعية، وهو من حي شعبي وتحديدًا حي الجمالية حيث تدور أحداث العمل، وهو الحي التابع لمنطقة الحسين الشهيرة.

يتورط في صراع كبير مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي، وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

القصة الكاملة لمسلسل "حق عرب"

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبدربه" وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبدربه وتتوالى الأحداث في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

"حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضي مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى. شارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبدالخالق، تامر مجدى، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى.