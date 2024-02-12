يدعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل مسلسل "مليحة" في رمضان 2024 (إنفوجراف)

يشهد موسم دراما رمضان 2024 عرض مسلسل استثنائي يحمل اسم “مليحة” الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية لأول مرة في دراما مسلسلات رمضان والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رفقة شركة DS+.

ويرصد “الدستور” في الإنفوجراف التالي أبطال وصناع مسلسل "مليحة".

قصة وأحداث مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يعتبر أولى الأعمال التلفزيونية المصرية التي تناقش القضية الفلسطينية وتدور أحداثه حول حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجدسها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة.

وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول عدد من الأسئلة وهي: فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى مليحة في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين التي تعرضت له في وطنها؟

ومن المقرر عرض مسلسل مليحة عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

أبطال وصناع مسلسل مليحة

“مليحة” تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة DS+ ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.