رحلة البحث عن خائن.. "WATCH IT" يطرح الإعلان الرسمي لـ"المعلم" (فيديو)

طرحت منصة “WATCH IT” الإعلان الرسمي لمسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان، في إطار الحملة الدعائية للعمل المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

إعلان مسلسل “المعلم”

وتضمن الإعلان الدعائي لمسلسل “المعلم” مشاهد من داخل سوق السمك ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك يبحث عن خائن دمر تجارة والده ويدخل في صراعات وأزمات بسبب إصراره على الانتقام.

ومن المقرر، عرض مسلسل المعلم عبر منصة “واتش ات” الرقمية وعبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان.

أبطال وصناع مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

ويعود المخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022 بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانينوعلى مستوى السينما، ينتظر مرقس عادل طرح فيلم "فى عز الظهر" بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود.

آخر أعمال مصطفى شعبان التلفزيونية

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.