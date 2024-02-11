دراما رمضان 2024.. محمد علي رزق يروج لمسلسل "جودر"

روج الفنان محمد علي رزق للمسلسل التلفزيوني الجديد “جودر” الذي كان يحمل اسم “ألف ليلة وليلة” والذي يشارك في بطولته بجانب النجم ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر محمد علي زرق البوستر المبدئي لمسلسل “جودر” الذي ظهر فيه النجم ياسر جلال منفردا وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلاً:“بسم الله توكلنا على الله.. ألف ليلة وليلة رمضان ٢٠٢٤.. اللهم عوضاً يليق بچلال وچهك و عظيم سلطانك”.

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث مسلسل “جودر” بشخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهي شخصية جودر.

"ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “جودر - الف ليلة وليلة” مكون من 15 حلقة وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب – سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.