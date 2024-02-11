قصة مسلسل إمبراطورية ميم فى شهر رمضان 2024

ينافس النجم خالد النبوي ضمن موسم دراما شهر رمضان 2024 بمسلسل إمبراطورية ميم والمقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم في شهر رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم تدور قصته في إطار اجتماعي تربوي حول أب يجسد دوره النجم خالد النبوي لديه 6 أبناء، ويتحمل مسؤوليتهم كاملة خاصة بعد وفاة زوجته، وتتوالى الأحداث خاصة إنه يتعرض لعدد من المشكلات رفقة أبناءه في إطار ملئ بالإثارة.

معلومات عن مسلسل إمبراطورية ميم

مأخوذ عن رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس.

سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

التعاون الثاني بين خالد النبوي والمؤلف سليمان عبدالمالك.

التعاون الثاني بين خالد النبوي المخرج محمد سلامة.

التعاون الثاني بين خالد النبوي المنتج تامر مرتضى مالك شركة أروما.

واحد من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا لدراما رمضان 2024.

ويواصل النجم خالد النبوي وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم" تصوير مشاهد وأحداث العمل داخل أحد الاستديوهات الكبرى بمحافظة الجيزة، كما يستعد أبطال المسلسل إلى السفر إلى إحدى دول الخليج لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر التشويقي لمسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وطرحت الشركة بوسترا منفردا لبطل العمل تمهيدا لبدء الدعاية الإعلانية للمسلسل.

مسلسل امبراطورية ميم في شهر رمضان 2024

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم