السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن بوستر تشويقى لمسلسل "إمبراطورية ميم"

خالد النبوي مسلسل
خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائيا منفردا لمسلسل للنجم خالد النبوي بطل مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ومن المقرر طرح المسلسل عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.


وظهر النجم خالد النبوي منفردًا على البوستر المبدئي لمسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي تدور أحداثه حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

 

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي watch it راما رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

مواد متعلقة

"THE MASK" و"البروفيسور".. 5 لقطات من برومو مسلسل "الكبير أوى 8" (صور)

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة

دراما رمضان 2024.. WATCH IT تطرح البرومو التشويقى الأول لـ"الكبير أوى 8" (فيديو)

عمرو الفقى ينعى رئيس "ON FM": رحم الله الصديق المحترم الخلوق

الأحد.. فرقة عبد الحليم نويرة تتغنى بألحان فريد الأطرش على مسرح الجمهورية

كلمات أغنية "الدهب" لـ شيرين عبدالوهاب (فيديو)

قصته وأبطاله.. تفاصيل مشاهدة مسلسل حدوتة منسية على CBC وWATCH IT

الليلة.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بحفل لفرقة الإنشاد الدينى

الأكثر قراءة

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

عاجل|"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدا الأحد غرة شهر شعبان

الملكة رانيا تدعم وائل الدحدوح من الدوحة: شكرًا لنقلك الصورة

قطر تتقدم على الأردن بهدف فى الشوط الأول لنهائى كأس آسيا

تقرير: نتنياهو أخبر مجلس الحرب ببدء العملية العسكرية فى رفح بداية شهر رمضان

بعد غلقه سنوات.. برلمانى يطالب بتطوير نادى "نادينا" لأهالى العطارين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح