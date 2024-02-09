الليلة.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بحفل لفرقة الإنشاد الدينى

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الجمعة، بليلة الإسراء والمعراج وذلك بحفل تحييه فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

يشارك في حفل ليلة الإسراء والمعراج عدد كبير من أعضاء فرقة الإنشاد الديني وهم كل من طه حسين، وبلال مختار، وحاتم زايد، ومحمد عبدالحميد، ومحمد نشأت، وفارس عبدالعال، وأحمد حسن، وإبراهيم فاروق، والبرنامج إعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدي.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح التى قدمها النقشبندي على مدار مشواره ومنها الابتهال الأشهر مولاي، أشرق المعصوم، أي سلوى وعزاء، وأقول أمتى، وأنغام الروح، ورباه يامن أناجي، وربنا إنا جنودك، وأيها الساهر، وغيرها.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي الإلكتروني مقسمة إلى 3 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 110 جنيهات مصرية.

الفئة الثانية بقيمة 85 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 75 جنيها مصريا.

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من التعليمات والشروط للجمهور لحضور الحفل، وجاءت كالتالي: