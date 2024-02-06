الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وأحمد فهمي

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

استطاع مسلسل “بين السطور” أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور المصري والعربي وذلك منذ انطلاق اولى حلقاته الأيام الماضية عبر مجموعة قنوات ON الفضائية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

ويواصل “بين السطور” عرض حلقاته والتي تشهد تصاعد كبير في الأحداث التي تشهد اثارة كبيرة بين أبطاله وخاصة بطلي العمل النجمة صبا مبارك والمطرب أحمد فهمي.

ويعرض مسلسل بين السطور عبر مجموعة قنوات ON الفضائية العامة ودراما وذلك في أيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وذلك في التوقيتات التالية:

  • البث الأول عبر قناة ON العامة في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهر اليوم التالي.
  • البث الأول عبر قناة ON DRAMA في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساء.

عدد حلقات مسلسل بين السطور

  • مكون من 30 حلقة.
  • مأخوذ من فورمات كوري.
  • معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني.
  • تطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

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قصة وأحداث مسلسل بين السطور

وتدور أحداث بين السطور في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول جريمة قتل اتهمت فيها صبا مبارك التي تجسد شخصية “هند سالم” وهي إعلامية شهيرة، متزوجة من المطرب أحمد فهمي الذي يجسد شخصية محامي يدعى “حاتم” وتتصاعد الأحداث.

أبطال وصناع مسلسل بين السطور

بين السطور” يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري، عمرو جمال، مصطفى سلامة، أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، وعمر شرقي.

مسلسل “بين السطور” بين السطور مواعيد عرض مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور أحمد فهمي صبا مبارك

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