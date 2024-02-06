الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بظهور خاص مع زوجته.. أبو يقدم أغنية فيلم "السيستم" لطارق لطفى (فيديو)

فيلم السيستم
فيلم السيستم

أطلق المطرب أبو أحدث أعماله الغنائية "سستمها" بشكل فيديو كليب مصور، يعد الفيديو الدعائي الرسمي للفيلم السينمائي "السيستم" استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية الأيام المقبلة.

ويشهد الفيلم ظهورًا خاصًا لأبو مع زوجته نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل اسم "سستمها"، ويتغنى فيها بكلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام إميل.

ويضع أبو لمسته الخاصة في أحداث الفيلم بظهور استثنائي رفقة زوجته نهال في مشهد الفرح الختامي للفيلم والذي ظهرت مقتطفات منه خلال الكليب الرسمي لأغنية الفيلم.

ويقدم فيلم "السيستم" جرعة كوميدية مركزة، وتدور أحداثه حول حكاية رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء.

ويجمع الفيلم في بطولته نخبة من نجوم السينما والدراما بمشاركة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، بجانب كل من نسرين طافش ومحمد علي رزق وميس حمدان. والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

المطرب أبو ابو سستمها فيلم السيستم نهال لهيطة مصطفى مدكور

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره لـ"الحشاشين"

دراما رمضان 2024.. أحمد عيد يوشك على الانتهاء من تصوير "الحشاشين"

مواعيد عرض مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة

دراما رمضان 2024.. نيكولا معوض يكشف عن شخصيته بمسلسل "الحشاشين"

دراما رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل روجينا الجديد "سر إلهي"

دراما رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل "بدون سابق إنذار"

تنصيب محمد رمضان سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل.. غدًا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس