الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل.. غدًا

نادي سينما الطفل
نادي سينما الطفل

يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، غداً الثلاثاء، نادي سينما الطفل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السادسة مساء، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور كل من الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما والدكتور حسام محسب عميد المعهد العالي لفنون الطفل، وعدد من السينمائيين.

ومن المقرر أن يفتتح النادي بعرض مجموعة من أفلام التحريك إنتاح المركز القومي للسينما ، حيث يعرض كلا من فيلم نفسى اطير إخراج أسامة ابو زيد ، فيلم ابيض × احمر إخراج محمد جابر، فيلم القدس عربية للمخرجة نسرين عز الدين، فيلم برا وجوا إخراج محمود المصرى ، فيلم سالم  للمخرج سامح الشرقاوى، فيلم التمثال إخراج زكريا عبد العال فيلم حكاية ولد فشار إخراج رضا جبران. 

ويقام نادي سينما الطفل شهرياً تحت إشراف المخرجة رانية محمود مدير إدارة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الاطفال وذلك من خلال مشاهدة افلام هادفه توعوية ، وكمحاوله لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم امامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومتاحة للجمهور.

إيمان يونس المعهد العالى للسينما العالي للسينما حسام محسب فنون الطفل حسين بكر سينما الطفل الهناجر

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