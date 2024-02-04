الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسميًا.. عودة مصطفى كامل لمهام موقعه كنقيب للموسيقيين

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تواجد الفنان مصطفى كامل، قبل قليل، بمكتبه لاستكمال مهام موقعه كنقيب للموسيقيين، وذلك بعد التلويح بالابتعاد عن العمل النقابى لدوافع أعلنها قبل ساعات رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله "فيديو"، وبحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتناف والحفاوة البالغة التى استقبله بها موظفو وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور.

وفى تصريحات صحفية، قال نقيب الموسيقيين إن ما حدث لم يكن مراوغة منه على الإطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدون العودة بالنقابة للخلف، لافتًا إلى أن زملاءه فى مجلس الإدارة على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية؛ نظراً لتقديره أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم التى لن تفسدها "شرذمة" من المنحطين.

أكد مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالى فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطوراً كبيرًا على كل المستويات بشهادة الجميع فى ظل مجهود خرافى يقوم به ومعه كل أعضاء مجلس الإدارة.

واختتم كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيي مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها.

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