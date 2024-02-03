دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية آسر ياسين بمسلسل "بدون سابق إنذار"

يستعد النجم آسر ياسين لتصوير مشاهد وأحداث مسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم “بدون سابق إنذار” والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وقالت مصادر مطلعة لـ“الدستور”، إن آسر ياسين يظهر خلال أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار" بشكل جديد ومختلف حيث يظهر بشخصية يعمل مهندس ويواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياته الشخصية والمهنية أبرزها اصابة نجله بمرض السرطان وذلك بعد ان رزق به بعد فترة طويلة من الانتظار برفقة زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد والذي كان سبب كبير في توتر علاقتهم الزوجية قبل الولادة.

مسلسل" بدون سابق إنذار “ كان يحمل في البداية اسم” الساعة 5"، وتم تغيير الاسم بعد اتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “بدون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل “بدون سابق إنذار” خلال الأيام القليلة المقبلة ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

ويعكف المخرج هاني خليفة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة لتحديد الموعد النهائي لانطلاق التصوير، على أن يعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان المقبل، نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

“بدون سابق إنذار” يعد ثاني تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.