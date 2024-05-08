حبس عقيد شرطة سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ابتزاز المواطنين بالدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس عقيد شرطة سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يحرر له فيش وتشبيه وعرضه صباح يوم 11/5/2024، وذلك عقب ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وثبوت قيامه بابتزاز عدد من الشخصيات العامة وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم التشهير والإساءة لهم.

تفاصيل الواقعة

وأمرت النيابة العامة بإرسال حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص كافة المحادثات عبر تطبيق "واتس آب"، والفيس بوك وصولا لشخص المستخدم وبيان عما إذا كان يوجد ثمة محتويات أخرى تفيد الواقعة محل وتاريخ محتواها وفحص تطبيق الصور وبيان محتواها وبيان عما إذا كان يوجد ثمة محتويات أخرى تفيد الواقعة محل التحقيق وإعداد تقرير بذلك يعرض علينا عقب الانتهاء منه.

كما قررت النيابة باستدعاء ضابط شرطة حالي لقيام المتهم بإنشاء حساب عبر تطبيق الفيس بوك" باسمه واستغلاله للإساءة والتشهير بسمعة بعض المواطنين وابتزازهم لطلب بالغ مالية، وكذلك استدعاء العقيد حمدي الطنبولي، مفت مباحث قسم شرطة أول المنصورة لسؤاله حول الواقعة.

وباشر التحقيقات أحمد مدحت، وكيل النائب العام بنيابة قسم أول المنصورة، حيث جرى سؤال المتهم حول التهم المنسوبة إليه بقيامه بابتزاز بعض الأشخاص وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم الإساءة له مستغلا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي منسوبة لضابط شرطة آخر وهو ما انكره امام النيابة.

وجرى مواجهة المتهم ببعض المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق تواصله مع مقدم البلاغ وشخصيات أخرى يطلب منهم مبالغ مالية نير عدم الإساءة لهم والتشهير بسمعتهم وطلب عضوية بنادي شهير نظير عدم الإساءة لرئيسه او التشهير به.

وتعود الواقعة الى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من عصام محمود عبدالحميد، محامي، 57 عاما، ومقيم شارع محمد فريد منطقة أول المنصورة، بتضرره من المدعو "أحمد.ع.ع"، 45 عاما، عقيد شرطة سابق ومقيم شارع العروبة بنطاق قسم ثان المنصورة، وقيامه بتهديده وابتزازه والقصد من ذلك التشهير والإساءة لسمعته وشخصيات عامة داخل مدينة المنصورة والضغط عليهم نظير التحصل على مبالغ مالية وطلب عضوية بأحد الأندية الشهيرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قراراتها السابقة.