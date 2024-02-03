السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالة خاصة" و"وبينا ميعاد 2" و"حدوتة منسية" الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT

حالة خاصة
حالة خاصة

يواصل مسلسل “حالة خاصة” الذي تخوض بطولته النجمة غادل عادل تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية وذلك بالرغم من انتهاء طرح جميع حلقاته يوم الأربعاء الماضي.

وجاء مسلسل “حالة خاصة" في المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة بمنصة  WATCH IT الرقمية وحقق العمل نجاحا كبيرا بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الفترة الماضية واستمر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طوال فترة عرضه وعقب انتهاءه.

واستطاع مسلسل “حالة خاصة” التفوق على مسلسل “وبينا ميعاد 2” والذي جاء في المركز الثاني، يليه مسلسل “حدوتة منسية” في المركز الثالث لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات.

مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم أبوسريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، والمسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

حالة خاصة watch it منصة WATCH IT الرقمية مسلسل “حالة خاصة وبينا ميعاد 2 حدوتة منسية

مواد متعلقة

رئيس "WATCH IT" لـ"الدستور": "حالة خاصة" له دور توعوى كبير

أحمد سعد وشقيقه يشعلان حفل القرية العالمية بدبي (صور)

"آسف يا نفسي".. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

هاني شنودة لـ"الدستور": استمتعت بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"

أحمد أمين يشيد بطه دسوقى ومخرج وصُناع مسلسل "حالة خاصة"

غادة عادل لـ"الدستور": توقعت ردود الفعل الإيجابية حول "حالة خاصة" لأهمية قضيته

خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024.. صيد العقارب و الحشاشين أبرزهم

بين السطور الحلقة 2.. الشك يسيطر على ناردين فرج بسبب صبا مبارك وجمايكا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. رسائل نارية من مدرب الزمالك الجديد للاعبين فى المران الأول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»