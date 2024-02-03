"حالة خاصة" و"وبينا ميعاد 2" و"حدوتة منسية" الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT

يواصل مسلسل “حالة خاصة” الذي تخوض بطولته النجمة غادل عادل تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية وذلك بالرغم من انتهاء طرح جميع حلقاته يوم الأربعاء الماضي.

وجاء مسلسل “حالة خاصة" في المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة بمنصة WATCH IT الرقمية وحقق العمل نجاحا كبيرا بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الفترة الماضية واستمر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طوال فترة عرضه وعقب انتهاءه.

واستطاع مسلسل “حالة خاصة” التفوق على مسلسل “وبينا ميعاد 2” والذي جاء في المركز الثاني، يليه مسلسل “حدوتة منسية” في المركز الثالث لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات.

مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم أبوسريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، والمسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.