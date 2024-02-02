هاني شنودة لـ"الدستور": استمتعت بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"

أشاد الموسيقار هاني شنودة بصناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة” والذي يخوض بطولته النجمة غادة عادل وذلك بسبب أهمية القضية التي ناقشها العمل وتسليط الضوء على مصابي التوحد ومشاكلهم وحياتهم الاجتماعية.

وقال الموسيقار هاني شنودة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه استمتع كثيرا أثناء وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل “حالة خاصة” وأن الذي حمسه للعودة لوضع موسيقى تصويرية لمسلسل هو رغبة صناع المسلسل في الاستعانة بعدد من الأغنيات الخاصة بفرقته القديمة “فرقة المصريين” مما جعله يتعاقد فورا على العمل.

وأضاف هاني شنودة أن فرقة المصريين تمثل بالنسبة له شئ كبير للغاية وأنه مزج بين موسيقى الفرقة وبين الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة، مشيرا إلى إنه عندما قرأ السيناريو وجد أن هناك تحديات بين أبطال العمل خلال الأحداث مما حمثه أكثر لأن هذا يكون أصعب في تفاصيل الموسيقى التصويرية وهو يحب هذا التحدي.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم أبوسريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، والمسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.