دراما رمضان 2024.. عائشة بن أحمد تواصل تحضيرات "الساعة 5"

انضمت الفنانة عائشة بن أحمد الأيام الماضية لقائمة أبطال مسلسل “الساعة 5” الذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتواصل عائشة بن أحمد في الوقت الحالي تحضيرات شخصيتها التي تقدمها للجمهور خلال أحداث مسلسل “الساعة 5” التي تخوض من خلاله البطولة النسائية أمام النجم آسر ياسين.

وتعمل عائشة في الوقت الحالي على الوقوف على الخطوط العريضة لشخصيتها في العمل وذلك استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وتظهر “عائشة” خلال المسلسل بدور زوجة أسر ياسين حيث تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

ويعكف المخرج هاني خليفة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشيحين للمشاركة في البطولة لتحديد الموعد النهائي لانطلاق التصوير، على أن يعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان المقبل، نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

“الساعة 5” يعد ثاني تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخرًا بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.