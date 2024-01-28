هاجر السراج: تفاعل الجمهور مع "رام الله" في "حالة خاصة" فاق توقعاتي

أعربت الفنانة الشابة هاجر السراج عن سعادتها البالغة بردود الأفعال القوية حول مسلسل “حالة خاصة” التي تشارك في بطولته والمعروض حاليا عبر منصة WATCH IT.

وقالت هاجر، لـ"الدستور" إنها فوجئت بتعلق الجمهور بشخصية “رام الله” التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل “حالة خاصة” وذلك منذ انطلاق الحلقة الأولى الفترة الماضية، لافتة إلى أنها لم تتوقع هذا الكم الهائل من ردرود أفعال الجمهور الإيجابية حول العمل بشكل عام وشخصيتها بشكل خاص.

أضاف انها فخورة بالتعاون مع نجمة كبيرة مثل غادة عادل والتي اضافت لها الكثير خلال تصوير مشاهد وأحداث مسلسل “حالة خاصة”، مشيرة إلى أحد أسباب نجاح شخصية “رام الله” هو صدق مشاعر الأداء المتميز للفنان طه دسوقي والذي استطاع ان يتألق على ذاته بدوره ضمن الأحداث والذي يجمع بينهما العديد من المشاهد.

يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية فقط بمثابة حلقتين كل أربعاء ومن المقرر أن تعرض الحلقة التاسعة والعاشرة - الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أبوسريع، الفتى الذي فقد والدته في مقتبل حياته، ليدرس الحقوق ويتفوق ويصبح الأول على دفعته على الرغم من معاناته من "التوحد"، ليعافر في الحياة العملية ويدخل في صراع مع المحيطين به بسبب مرضه، إلا أنه يحاول التفوق والوصول لأعلى المراتب في حياته العملية، ليقابل العديد من التحديات التي تجعله يدخل في نزاع مع الكثيرين ويتفوق فيه بفضل ذكائه اللا محدود الذي جعله واحدا من أفضل المحامين في مصر والعالم العربي في فترة قصيرة.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.