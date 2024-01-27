السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| روجينا تسابق الزمن للانتهاء من تصوير مسلسل "سر إلهي"

سر إلهي
سر إلهي

تواصل النجمة روجينا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد “سر إلهي” والتي من المقرر أن تخوض به مارثون مسلسلات رمضان 2024.

 

وعلم “الدستور” من مصدر داخل العمل أن المخرج رؤوف عبد العزيز يكثف في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث العمل ورفع شعار “معكسر مغلق" لسرعة الانتهاء من اكبر قدر ممكن من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

 

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز.

 

ويشارك في بطولة مسلسل “سر إلهي” بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

 

الدستور روجينا النجمة روجينا مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 لمخرج رؤوف عبد العزيز

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