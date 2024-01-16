الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

أبطال مسلسل سر إلهي
أبطال مسلسل سر إلهي

كشفت النجمة روجينا مع انطلاق تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "سر إلهي" تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيزعن القائمة الكاملة للعمل المقرر عرضه عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفضائية، والتي تضم 17 نجم ونجمة وأكتر.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صور جميع أبطال العمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024، وعلقت عليها، قائلا: القائمة الكامل لأبطال مسلسل "سر إلهي" رمضان 2024.

وتضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز.

النجمة روجينا المتحدة سر إلهى مسلسل سر إلهي رؤوف عبد العزيز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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