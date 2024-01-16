بدرية طلبة تتجاهل طلاق ياسمين عبدالعزيز وتهنئها بعيد ميلادها الـ44

تجهالت الفنانة بدرية طلبة خبر طلاق النجمة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي، والذي أعلن عنه الثنائي اليوم الثلاثاء عبر حسباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهنأت بدرية طلبة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها والذي يحل اليوم بالتزامن مع طلاقها من العوضي، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" صورة لـ"ياسمين" وكتبت معلقة: "العمر كله ياحلوة ربنا يحفظك ويحميكي عيد ميلاد القمر".

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

في سياق متصل، أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44، بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها.