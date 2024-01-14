أحمد العوضي يروّج لفيلمه الإسكندراني بأغنية "أنا وابني" (فيديو)

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لفيلمه السينمائي الجديد “الإسكندراني” المعروض حاليًا، بدور العرض السينمائي.

ونشر العوضي مقطع فيديو من الأغنية الدعائية لفيلم “الإسكندراني” وتحمل اسم “أنا وابني” غناء عبد الباسط حمودة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “انستجرام” وعلق قائلاً:"يخلق من ضهر الحب شيطان".. من فيلم #الإسكندراني حالياً بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

وتستعد الجهة المنتجة للفيلم السينمائي“الإسكندراني” لطرح أغنية دعائية جديدة للعمل المعروض حاليا بدور العرض السينمائي، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة وتحمل أسم “اللي جاي بتاعنا” وهي غناء كل من النجم مصطفى حجاج، والمطرب الشعبي عصام صاصا.

واستطاع العوضي في أولى بطولاته السينمائية أن يحصد المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد “الإسكندراني” الذي يقدم نفسه لأول مرة في دور البطولة المطلقة بكاميرا المخرج خالد يوسف، حاصدًا المركز الاول منذ انطلاقته في صراع شباك التذاكر ليضع خلفه الفنان محمد عادل امام بفيلمه الكوميدي “أبو نسب”، فالجمهور توجه صوب الأكشن الذي يقدمه العوضي في السينما بشكل كبير.

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.