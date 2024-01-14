الأحد 14 يناير 2024
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فن

محمد مهران: سعيد بردود الأفعال حول "وبينا ميعاد 2"

محمد مهران
محمد مهران

أعرب محمد مهران عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني الذي انطلقت أولى حلقاته يوم الجمعة الماضي عبر قناة DMC الفضائية ومنصة واتش ات الفضائية.

وقال مهران لـ"الدستور" إنه لم يكن قلق من المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل بالرغم من تحقيق الجزء الأول ردود أفعال قوية من قبل الجمهور، مشيرا إلى أن سر موافقته على الانضمام لأبطال الجزء الثاني هو أهمية الدور الذي يقدمه والذي يناقش المشاكل الزوجية المتواجدة بالمجتمع في مراحل السنوات الأولى من الزواج.

وتمنى محمد مهران ان ينال الجزء الثاني من العمل اعجاب الجمهور وان يحقق نجاحا اكثر من النجاح الذي حققه الجزء الأول.

وبدأت الحلقة الأولى من "وبينا ميعاد 2" حيث انتهى الموسم الأول، حيث اجتمع جميع أبطال المسلسل في إحدى الأماكن لمشاهدة أول تجربة تمثيلية لهند، التي قدمت دورها الفنانة الشابة أميرة أديب، التي جسدت الشخصية بعدما اعتذرت عنها داليا شوقي، ونجحت هند في تجربتها الأولى، وقررت الأسرة الخروج من أجل الاحتفال بها، وتحديدًا الفنان صبري فواز الذي أخبرها أنه سعيد من أجلها، ثم ظهرت أميرة أديب في المشهد الأول وهي تنتحر في المسلسل.

فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

أبطال وبينا ميعاد مسلسل «وبينا ميعاد» من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمى، وهيدى كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادى ويوسف الكدوانى، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر  والعديد من الوجوه الجديدة  وتأليف وإخراج هاني كمال.

 مواعيد عرض  مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

 يتم عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني على قناة "dmc" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

أما عرض الجزء الثاني من المسلسل عبر شاشة dmc دراما فيكون من يوم الأحد إلى الخميس، حيث يتم عرضه لأول مرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا يوم اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

الفنان محمد مهران DMC وبينا ميعاد وبينا ميعاد” الجزء الثاني واتش أت محمد مهران

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