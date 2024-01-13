السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى عن ابنته: تاليا فى السفرية دى اكتشفت إنى أصغر منها (فيديو)

تامر حسني وابنته
تامر حسني وابنته تاليا

نشر النجم تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر فيه برفقة ابنته تاليا وهما يوثقان تفاصيل رحلتهما إلى الإمارات العربية المتحدة.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "تالية في السفرية دي اكتشفت إني أصغر منها"، وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو من قبل جمهوره متمنين لهما حياة سعيدة.

 

وشارك تامر حسني أمس صورًا له برفقة ابنته، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق مداعبًا جمهوره: "وصلت دبي أنا وتالية مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة كل الاستقبال ده حصل والله عشان تالية كل الشكر والتقدير للمنظمين الكرام، جمهور دبي مستنيكم بكرة".

ويحيي اليوم تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا وسط جمهوره بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن المُنتظر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

تصدر النجم تامر حسني ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية "موحشتكيش"، والتي طرحها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وحقق فيديو كليب أغنية "موحشتكيش" نسبة مشاهدات اقتربت من 8 ملايين مشاهدة بالإضافة إلى تصدره المركز الأول لترند "يوتيوب"، وتعاون نجم الجيل في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تامر حسني الإمارات العربية المتحدة موحشتكيش أغنية موحشتكيش فيديو كليب أغنية موحشتكيش

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