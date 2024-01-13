السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلف "وبينا ميعاد": الجزء الثانى يناقش قضايا أسرية تهم الجمهور المصرى

مؤتمر مسلسل وبينا
مؤتمر مسلسل وبينا ميعاد ٢

قال المؤلف هاني كمال، إن فكرة تقديم جزء ثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" لم تكن مطروحة منذ تقديم وإنتاج الجزء الأول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للاحتفال بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، أن العمل الجيد يتيح للمؤلف تقديم العديد من الحلقات وكذلك الأجزاء، مشيرًا إلى مسلسل "وبينا ميعاد" يحتوي على مساحات عديدة لتقديم أحداث شيقة ذات رسالة للجمهور.

وتابع أن الجزء الثاني من المسلسل سوف يناقش عدد من القضايا الهامة التي تخص جيل الشباب الحالي سواء من أطفال أو شباب، بجانب الخوض في عدد من القضايا الأسرية التي تهم الجمهور المصري في الوقت الحالي.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وبدأت منصة watch it الإلكترونية، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، فى تمام الساعة 8 مساء، وقبل عرض الحلقة غدًا السبت على شاشة dmc.

المؤلف هاني كمال هانى كمال مسلسل وبينا مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من مسلسل وبينا شيرين رضا

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قريبًا..عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" على DMC

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