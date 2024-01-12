وصول صبرى فواز وشيرين رضا للعرض الخاص لمسلسل "وبينا ميعاد 2" (صور)

وصل منذ قليل الفنان صبري فواز، والفنانة شيرين رضا، إلى العرض الخاص لمسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني والمقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل "وبينا ميعاد ٢" بحضور جميع أبطاله ويعقبه مؤتمر صحفي للمنافشة حول العمل.

وتبدأ منصة watch it الإلكترونية، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، فى تمام الساعة 8 مساء، وقبل عرض الحلقة غدًا السبت على شاشة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

صبري فواز

صبري فواز

صبري فواز