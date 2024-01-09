الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

أعمال الموجي تجمل أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

الاوبرا
الاوبرا

‏ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الخميس ‏11 يناير على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

ويتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجى منها موسيقى قارئة الفنجان، يا حلو صبح ، الليالي ، مستحيل ، أنا من تراب ، حبيبها ، رسالة من تحت الماء ، حيران ، ايه هو ده والحلوة داير شباكها.. أداء ياسر سعيد ، أيمن مصطفى ، مصطفى سعد ، محمد الخولي ، وائل أبو الفتوح ، ندى غالب وولاء طلبه.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح المهمة للإبداع المصري الخالص.

 

وزارة الثقافة الأوبرا مسرح سيد درويش سيد درويش الإسكندرية محمد الموجي

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