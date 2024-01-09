الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

"فرحتكم لينا غالية".. مي فاروق توجه رسالة شكر لجمهورها

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

وجهت المطربة  مي فاروق رسالة شكر لجمهورها عن تهانيهم لهم بمناسبة خطوبتها على الفنان محمد العمروسي.

ونشرت مي فاروق عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من الصور لها رفقة خطيبها الفنان محمد العمروسي وعلقت: “من قلبي شكرًا فرحتكم لينا غالية علينا.. دعواتكم”.

وتصدر العمروسي، ومي فاروق، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الأشهر “جوجل”، وذلك بعد خطوبة الثنائي وانتشار صور خطوبتهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تهنئة ومباركة من الجميع لهما.

خبر خطوبة مي فاروق أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها كانت ترفض الزواج بعد انفصالها عن والد أولادها “مالك وزينة”.

 

آخر أعمال مي فاروق الغنائية

وطرحت مى فاروق مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ليه” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وتعاونت مي فاروق في أغنية “ليه” مع كل من الشاعر الغنائي خالد أمين، والملحن محمد رحيم والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجان إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى. 

كلمات أغنية "ليه: 

“أنا دايمًا فاكرة حبك ليه أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه كل الأيام قدامي بترجع ليه والأحلام اللي مابينا فضلت ليه أنا دايمًا فاكرة حبك ليه أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه كل الأيام قدامي بترجع ليه والأحلام اللي مابينا فضلت ليه وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه دايمًا حواليا ليالي دايمًا ليه ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه مش قولنا هنبعد إيه جاي تاني وعايز إيه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه أنا لما قابلتك واختارتك اختارتك ليه انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه والناس حواليا تكلمني مبردش ليه وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه. أنا لما قابلتك واختارتك اختارتك ليه أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه والناس حواليا تكلمني مبردش ليه وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه كان مالي وبعمل كده ليه ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه مش قولنا هنبعد إيه جاي تاني وعايز إيه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه”.

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