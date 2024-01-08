الإثنين 08 يناير 2024
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فن

حقيقة انفصال محمد العمروسى عن خطيبته بسبب مى فاروق

العمروسي ومي فاروق
العمروسي ومي فاروق

تصدر اسم كل من الفنان محمد العمروسي، والفنانة  مي فاروق، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الأكثر شهرة “جوجل”، وذلك بعد خطوبة الثنائي بشكل مفاجئ مساء أمس، وانتشار صور خطوبتهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تهنئة ومباركة من الجميع لهما.

خطوبة محمد العمروسي ومي فاروق 

الأمر أثار مفاجأة الجمهور عبر السوشيال ميديا بسبب عدم وجود أي ملامح تؤكد هذه العلاقة المفاجئة بين العمروسي ومي فاروق، خاصة أن الفنانة مي فاروق كانت ترفض الزواج بشكل نهائي بعد انفصالها عن والد أولادها “مالك وزينة”، وقررت العيش لهم دون البحث عن وجود رجل في حياتها، إلا أن وجود “العمروسي” محي هذه الفكرة.

غيّر الفنان محمد العمروسي فكرة الفنانة مي فاروق، عن الزواج بعدما تعرفا الثنائي على بعضهما، وجعلها تقبل بوجوده في حياتها من جديد، ليكون هو الرجل الثاني بعد والد الأولاد، على الرغم من كِبر السن بين فاروق والعمروسي، حيث وصل فارق السن بينهما لـ10 سنوات.

حقيقة انفصال العمروسي عن خطيبته بسبب مي فاروق

وفي سياق متصل، تزوج الفنان محمد العمروسي، في وقت سابق من فتاة خارج الوسط الفني وأنجب منها طفلًا، وانفصلا الثنائي عن بعضهما البعض، وارتبط وأعلن خطوبته من فتاة اسمها روتانا من الوسط الفني وظهرت في أحد كليبات الفنانين المشاهير، إلا أنهما انفصلا بشكل مفاجئ عن بعضهما في عام 2022، على الرغم من أنه وصفها بـ"حب عمره".

من هو محمد العمروسي خطيب مي فاروق

ليلة أم كلثوم| المسرح الكبير يرفع لافتة كامل العدد فى حفل مي فاروق

ومرّ على هذا الانفصال نحو عام، قبل إعلانه الارتباط بشكل رسمي من الفنانة الشهيرة مي فاروق، التي حصلت على لقب “أم كلثوم” العصر الحالي من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا يدل على عدم وجود علاقة لفاروق بأنها سبب انفصال العمروسي وروتانا.

حقيقة انفصال العمروسي عن خطيبته العمروسي مي فاروق الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق الفنانة مي فاروق

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