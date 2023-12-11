الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلة أم كلثوم| المسرح الكبير يرفع لافتة كامل العدد فى حفل مي فاروق

مي فاروق وأم كلثوم
مي فاروق وأم كلثوم

تواصل النجمة مي فاروق، التجهيزات والتحضيرات الخاصة لاحتفالية "ليلة أم كلثوم" المقرر أن تحييها يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 ديسمبر، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

بروفات ليلة أم كلثوم

وتجرى حاليا مي، البروفات الخاصة بالاحتفالية، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، إذ اتفق الثنائي على تقديم برنامج فني مميز يضم نخبة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، التى قدمتها على مدار مسيرتها الطربية التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها: اسأل روحك لمحمد الموجي، سيرة الحب لبليغ حمدي، القلب يعشق، دليلي احتار لرياض السنباطي، وغيرها. 

ليلة أم كلثوم "كاملة العدد" بالأوبرا

ومن المقرر أن يرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة وان نفدت تذكر ليلة ام كلثوم، فور طرحها على الموقع الالكترونى التابع لدار الأوبرا المصرية وانقسمت إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 850 جنيها، والثانية بقيمة 650 جنيها، والثالثة بمبلغ 450 جنيها، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 250 جنيها.

الأوبرا تضع عدة شروط لحضور ليلة أم كلثوم وجاءت كالتالي:

-  تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان والدخول بالملابس الفورمال.. (جاكيت وكرفتة).

- ممنوع التصوير.

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