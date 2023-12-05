الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تحييها مى فاروق و4 فئات للتذاكر.. التفاصيل الكاملة لـ"ليلة أم كلثوم" بالأوبرا

مي فاروق وأم كلثوم
مي فاروق وأم كلثوم

تحت عنوان "ليلة أم كلثوم" تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية ضخمة تحييها النجمة مي فاروق، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن برنامج الحفل عددا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها: اسأل روحك لمحمد الموجي، سيرة الحب لبليغ حمدي، القلب يعشق، دليلي احتار لرياض السنباطي، وغيرها. 

تصل لـ850 جنيهًا.. أسعار تذاكر ليلة أم كلثوم بالأوبرا

فى سياق متصل، طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالاحتفالية وانقسمت إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 850 جنيها، والثانية بقيمة 650 جنيها، والثالثة بمبلغ 450 جنيها، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 250 جنيها.

ومن المتوقع أن يرفع المسرح الكبير فى ليلة أم كلثوم شعار "كامل العدد" خصوصا أن نسبة كبيرة من تذاكره نفدت فور طرحها، كما أن مي فاروق تتمتع بشعبية جارفة ولقبها الجمهور بخليفة كوكب الشرق.

ووضعت إدارة الأوبرا عددًا من الشروط لحضور ليلة أم كلثوم وجاءت كالتالي:

-  تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان والدخول بالملابس الفورمال.. (جاكيت وكرفتة).

- ممنوع التصوير.

مى فاروق وحفلات كلثوميات 

جدير بالذكر أن النجمة مي فاروق اشتهرت بتقديم حفلات كلثوميات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية وتأتي تخليدًا لسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، ضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضاري.

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