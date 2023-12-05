الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الأوبرا يغنون روائع الموجي على مسرح الجمهورية.. الخميس

مسرح الجمهورية
مسرح الجمهورية

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا ضخما، يضم مختارات من أهم أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي تقدمها نخبة من نجوم الأوبرا، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وذلك بعد غد الخميس الموافق 7  ديسمبر الجارى على مسرح الجمهورية.

حفل روائع محمد الموجي

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشدو كلا من المطربين أحمد عفت، محمد حسن، سمية وجدي، بروائع الموجي المميزة.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات، من بينها: موسيقي بنات بحري، يا حلو صبح، أوعى تكون بتحب يا قلبي، يا حبيبي قولي أخرة جرحي إيه، يا مهون، يا أبو الطقية الشبيكة، م الباب للشباك، يا تمر حنه، موسيقي أما براوة، رمش عينه، لايق عليك الخال، الليالي، حانة الأقدار، اسأل روحك.

إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية 

ويأتى الحفل ضمن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، التى يتم تنظيمها ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

الجدير بالذكر أن الموسيقار محمد الموجى، يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى، ولد في 4 مارس 1923  بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، ثم اتجه إلى التلحين.

وكانت أول اعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ كما قدم الحانه لعمالقة الطرب العربى منهم  ام كلثوم، نجاة، وردة الجزائرية، صباح، فايزة احمد وطلال مداح، رحل الموجى عن عالمنا  في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك ارثا فنيا ضخما من الالحان الخالدة.

لحّن الموجي العديد من الأغاني الأخرى لمطربين آخرين مثل:" شادية: شباكنا ستايره حرير، بوست القمر، قالي الوداع، غاب القمر ياابن عمي، أصالحك بإيه، محرم فؤاد: رمش عينه، عزيزة جلال: هو الحب لعبة، عفاف راضي: يهديك يرضيك، ميادة الحناوي: جبت قلب منين، يا غائبًا لايغيب وأسمع عتابي.وأغنية زي الربيع، نجاة الصغيرة: حبيبي لولا السهر، عيون القلب وهي من أشهر أغانيها، محمد قنديل: منديل الحلو، كمال حسني: غالي عليّ".

دار الأوبرا المصرية محمد الموجي الموسيقار الراحل محمد الموجي المايسترو الدكتور محمد الموجي مسرح الجمهورية

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