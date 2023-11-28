خالد داغر: عرض بيانو جمال سلامة بمبنى الأوبرا.. وقسم خاص لمدوناته بالمكتبة الموسيقية

استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة حيث اهدت للاوبرا الة البيانو الخاصة بوالدها الى جانب عددا من المدونات الموسيقية التى كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده.

ابنة جمال سلامة تهدي الاوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية

وأكدت سونيا جمال سلامة قدرة دار الأوبرا على حفظ وصون الإهداء، وأشارت أن الة البيانو إبدع والدها من خلالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة، مضيفة أن مجموعة المدونات تروى ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل وتضم أعمالا بارزة إضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة.

ومن جانبة، أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الإبداع المصرى، ووجه بوضع الة البيانو بمكان مميز بمبنى الأوبرا مع لوحة تعريفية تخليدا للراحل وتقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة الى جانب اعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات.

الموسيقار جمال سلامة

الجدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976، قدم ألحانه لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم صباح، سميرة سعيد، ماجدة الرومي، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم كما وضع موسيقى الكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها الحب وأشياء أخرى وفيلم حبيبي دائما، رحل عن عالمنا عام 2021 تاركا مجموعة من الألحان الخالدة.