رئيس الأوبرا لـ"الدستور": مصر حرصت على السلام ونؤيد قرارات السيسى فى القضية الفلسطينية

استنكر الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الأحداث المأساوية التي تحدث في فلسطين، معربًا عن حزنه الشديد إزاء التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في القطاع.

وأكد داغر، لـ "الدستور"، أنه يؤيد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة.

دعم قرارات الرئيس السيسي

وأعلن "داغر" عن تأييده الكامل لقرارات الرئيس السيسي، منذ بداية الأزمة وحتى الآن، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

الرئيس السيسي وجوتيريش يبحثان وقف التصعيد فس غزة

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكلٍ فوري وكافٍ.