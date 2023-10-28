خالد داغر لـ "الدستور": لم يتم الاتفاق على تقديم أوبريت "الحلم العربى" بالأوبرا

أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه لم يتم الاتفاق على تقديم أوبريت "الحلم العربي" على مسارح دار الأوبرا، والذي أعلن عنه مؤخرًا السيناريست والشاعر الكبير مدحت العدل، من أجل دعم القضية الفلسطينية.

خالد داغر يستنكر إقامة احتفالية خاصة بالشعب الفلسطيني فى الأوبرا

وأضاف داغر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": كان هناك فكرة مطروحة بالفعل، بينى وبين السيناريست مدحت العدل والمايسترو سليم سحاب، وحينها رحبت كثيرًا بالفكرة، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي، ولم تدخل حيز تنفيذ برنامج حفلات أو جدول الفعاليات الخاص دار الأوبرا المصرية، مستنكرًا الأخبار التي يتم تداولها حول تقديم حفل تحت عنوان الليلة الفلسطينية من المقرر إقامتها غدًا، مؤكدًا أنها تحتاج إلى وقت كافٍ من التحضيرات والبروفات وتعديل النوت الموسيقية.

خالد داغر يدين القصف الإسرائيلي

وفى سياق متصل أدان الدكتور خالد داغر، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، والقصف الإسرائيلي المستمر، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيدًا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم القضية الفلسطينية وحملات الهلال الأحمر المصري يوميًا، لتقديم المعونات الطبية والغذائية لأهالي غزة بكل الطرق.

تأجيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لأجل غير مسمى

وكان قد تم تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، تضامنًا مع أهالي غزة في محنتهم الجارية.