قرار وزاري بإبعاد 4 أجانب خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزير الداخلية رقم 717 لسنة 2024، في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/4/6، بشأن طلب إبعاد مغربية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على: تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة أسماء.ا، مغربية الجنسية، مواليد 1981/7/16، وجاء قرار مادة 2: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 718 لسنة 2024، في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/4/6، بشأن طلب إبعاد روسيين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: DIANA NUGAEVA روسية الجنسية، مواليد 1982/1/20، وIUNUS NUGAEV روسي الجنسية، مواليد 2013/4/12، وLATIFA NUGAEV روسية الجنسية، مواليد 2016/11/3، وجاء قرار مادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.