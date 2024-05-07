الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتعديل أحكام خاصة بالمحكمة الاقتصادية

وزير العدل
وزير العدل

نشرت  الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل رقم 1995 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2215 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2215 بالنص الآتي:

الأشخاص الآتية أسماؤهم بجداول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، على أن يكون الترتيب أبجديا على النحو التالي:

أولاـ الأشخاص الاعتبارية:

1. شركة إيجي ترند للاستشارات المالية

2. شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات

3. شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات

4. شركة بيكرتللى للخدمات المالية والإدارية

5. شركة برايس وترهاوس كوبرز

6. شركة النعيم للاستشارات المالية

البنوك:

1.البنك الأهلى المصري- قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون وقطاع التطوير المؤسسي وقطاع الاستثمارات.

بنك مصر- قطاع معالجة الديون والاستثمارات الخاصة.

ثالثا:

الأشخاص الطبيعيون وعددهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى مرشحي البنك المركزي المصري وعددهم 3 أشخاص.

الجريدة الرسمية المستشار عمر مروان وزير العدل

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