السبت 11 مايو 2024
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حوادث

النائب العام يوجه بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى جميع نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لمرتكبي حوادث الطرق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها. 

وجاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.

كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

المستشار محمد شوقي النائب العام الغرامات المقررة المحاكمة الجنائية الحوادث المرورية نيابات الجمهورية

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