الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها فى قطر

وقع اليوم الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وحمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ إلى ٧ مايو ٢٠٢٤.

وتضمن اللقاء التباحث حول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، وخلال اللقاء تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، كما قام الوفد القطري بعرض استراتيجية عمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر ودورها في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.