"الرقابة الإدارية" تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية بالعاصمة الإدارية

استقبل المستشار تامر فرجاني، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية برئاسة Duong Quoc Huy نائب رئيس المفتشية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات منع ومكافحة الفساد مع الأجهزة النظيرة إقليميأ ودوليًا.





تناول اللقاء التعريف بمهام واختصاصات الجانبين في مجالات منع الفساد ومكافحته واستعراض التجربة المصرية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية مسترشدة بأُطُر عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاثة، وكذا دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، في توفير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في مجال منع الفساد ومكافحته لأعضاء الهيئة وكوادر الأجهزة النظيرة خاصة فى ضوء سعي الجانب الفيتنامي إلى الاستفادة من تجربة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إنشاء أكاديمية فيتنامية مناظرة خلال الفترة المقبلة معنية بمجالات التدريب على أنشطة نشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد.