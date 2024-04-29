الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس "العاصمة الإدارية": حريصون على الارتقاء بجودة الحياة لجذب المواطنين والاستثمارات

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية مدينة مخططة جيدًا لتكون ذكية وخضراء ومستدامة.

وأضاف "عباس" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "الفرد الواحد في المدن القديمة له 50 سم مسطح أخضر فقط، لدينا في العاصمة الإدارية الحد الأدنى 15 مترًا لكل فرد أي 20 ضعفا".

وأشار إلى أن لأول مرة شركة تدير مدينة بأكملها، متابعًا: "أهم حاجة عندنا جودة الحياة ويجب أن يشعر المواطن الذي يسكن في العاصمة بتلك الجودة والاختلاف في مستوى الخدمات المقدمة والصيانة".

وتابع: "لو لم ننجح في تقديم خدمات مختلفة للزائر أو المواطن في العاصمة يبقى إحنا كشركة لم ننجح في دورنا" مؤكدًا أن ذلك أيضًا من أجل جذب المواطنين والاستثمارات الخارجية.

العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة شركة العاصمة الادارية خالد عباس

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