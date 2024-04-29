رئيس "العاصمة الإدارية": حريصون على الارتقاء بجودة الحياة لجذب المواطنين والاستثمارات

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية مدينة مخططة جيدًا لتكون ذكية وخضراء ومستدامة.

وأضاف "عباس" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "الفرد الواحد في المدن القديمة له 50 سم مسطح أخضر فقط، لدينا في العاصمة الإدارية الحد الأدنى 15 مترًا لكل فرد أي 20 ضعفا".

وأشار إلى أن لأول مرة شركة تدير مدينة بأكملها، متابعًا: "أهم حاجة عندنا جودة الحياة ويجب أن يشعر المواطن الذي يسكن في العاصمة بتلك الجودة والاختلاف في مستوى الخدمات المقدمة والصيانة".

وتابع: "لو لم ننجح في تقديم خدمات مختلفة للزائر أو المواطن في العاصمة يبقى إحنا كشركة لم ننجح في دورنا" مؤكدًا أن ذلك أيضًا من أجل جذب المواطنين والاستثمارات الخارجية.