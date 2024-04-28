الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس "العاصمة الإدارية" عن المبانى الحكومية: لها إيجار سنوى تدفعه الحكومة

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تشييد المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.

وأضاف "عباس" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "بنينا من عوائد بيع الأراضي التي نمتلكها، بنينا وأجرنا للحكومة، هناك عقد إيجار بيننا وبين الحكومة لمدة 49 سنة للحي الحكومي بالكامل".

وتابع: "الحكومة تدفع إيجارًا سنويًا وهناك زيادة سنوية مثل أي عقد وغرامات في حالة التأخير عن سداد الإيجار، ونوفر للحي الحكومة كل الخدمات".

العاصمة الإدارية الحي الحكومي شركة العاصمة الادارية المهندس خالد عباس

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