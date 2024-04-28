رئيس "العاصمة الإدارية" عن المبانى الحكومية: لها إيجار سنوى تدفعه الحكومة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تشييد المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.

وأضاف "عباس" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "بنينا من عوائد بيع الأراضي التي نمتلكها، بنينا وأجرنا للحكومة، هناك عقد إيجار بيننا وبين الحكومة لمدة 49 سنة للحي الحكومي بالكامل".

وتابع: "الحكومة تدفع إيجارًا سنويًا وهناك زيادة سنوية مثل أي عقد وغرامات في حالة التأخير عن سداد الإيجار، ونوفر للحي الحكومة كل الخدمات".