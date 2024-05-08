الأربعاء 08 مايو 2024
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حوادث

"الرقابة الإدارية" تستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة والوفد المرافق له

لقاء رئيس هيئة الرقابة
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة

استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والوفد المرافق له، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تأتي هذه الزيارة بهدف بناء وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

تضمن اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الإمارات للمحاسبة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فيما يتعلق باستخدام البنية المعلوماتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع ومكافحة الفساد في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم، فضلًَا عن التطرق لدور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبية والمعرفية لهيئة الرقابة الإدارية في مجال بناء القدرات والمهارات لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بالهيئة وعناصر الجهاز الإداري للدولة، وجهات إنفاذ القانون المحلية والدولية.

في نهاية اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة، وكذا تبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات والإجراءات الوطنية التي يطبقها الطرفان لبناء القدرات والمهارات في مجالات منع ومكافحة الفساد.

الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة هيئة الرقابة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة

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